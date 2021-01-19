Семен Варламов: Я никогда не проводил два «сухих» матча на старте сезона

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал удачное начало нового сезона.

Голкипер в двух матчах подряд сыграл «на ноль».

«Могу сказать, что это лучший результат после двух игр, который у меня когда-либо был, я никогда не проводил два «сухих» матча подряд в начале сезона. Были сезоны, когда я чувствовал себя великолепно, но показывал иные результаты, так что я рад, что получилось именно так и очень доволен результатом», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче против «Бостона» Варламов отразил все 27 бросков по своим воротам. 15 января российский вратарь помог своей команде разгромить «Рейнджерс» со счетом 4:0.