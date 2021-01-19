Семен Варламов: Я никогда не проводил два «сухих» матча на старте сезона

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат окончен Атланта Хоукс 108 Миннесота Тимбервулвз 97
Италия - Серия А окончен Кальяри 0 Милан 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 104 Сан-Антонио Спёрс 125
Англия - Премьер-лига окончен Арсенал 3 Ньюкасл Юнайтед 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Мемфис Гриззлиз 108 Финикс Санз 104
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Айлендерс 1 Бостон Брюинз 0
Бразилия - Серия А окончен Палмейрас 4 Коринтианс 0
Бразилия - Серия А окончен Гояс 0 Фламенго 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 3 Виннипег Джетс 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Бруклин Нетс 125 Милуоки Бакс 123
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 1 Баффало Сэйбрз 6
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 116 Даллас Маверикс 93
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Сент-Луис Блюз 5 Сан-Хосе Шаркс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Чикаго Буллз 125 Хьюстон Рокетс 120
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 2 Каролина Харрикейнз 4 2.5 4 2.5
НБА - регулярный чемпионат окончен Майами Хит 113 Детройт Пистонс 107
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 1 Монреаль Канадиенс 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Калгари Флэймз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Анахайм Дакс 1 Миннесота Уайлд 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Лейкерс 113 Голден Стэйт Уорриорз 115
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 4 Аризона Койотс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Лейкерс 113 Голден Стэйт Уорриорз 115
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Салават Юлаев 0 Северсталь 0 1.61 4.9 4.4
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Авангард 0 2.65 4.2 2.3
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Металлург Мг 0 Локомотив 0 2.3 4.2 2.65
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Автомобилист 0 СКА 0 2.8 4 2.25
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Олимпия Милан 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Амур 0 2.55 4.3 2.34
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Динамо Р 0 1.23 7.1 10
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Торпедо 0 Нефтехимик 0
19 января 10:14
автор: Юрий Нечаев

Семен Варламов: Я никогда не проводил два «сухих» матча на старте сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» обыграли «Бостон» 1:0.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал удачное начало нового сезона.

Голкипер в двух матчах подряд сыграл «на ноль».

«Могу сказать, что это лучший результат после двух игр, который у меня когда-либо был, я никогда не проводил два «сухих» матча подряд в начале сезона. Были сезоны, когда я чувствовал себя великолепно, но показывал иные результаты, так что я рад, что получилось именно так и очень доволен результатом», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче против «Бостона» Варламов отразил все 27 бросков по своим воротам. 15 января российский вратарь помог своей команде разгромить «Рейнджерс» со счетом 4:0.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа дата презентации нового поколения кроссовера Honda HR-V для европейского рынка"Трактор" всухую выиграл у "Локомотива"Российский хоккеист помог “Миннесоте” установить новый рекорд НХЛФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаКапустин погиб, порезав руку во время купания в водоеме
10 легенд спорта – в уникальном проекте о людях, которые творили историю нашей страны
Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней. Они — те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они — легенды.
Укротители Месси и Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Варламов не пропускает 120 минут, а Свечников забил уже в три раза больше Овечкина (видео)
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил свой второй "сухарь" в НХЛ-2021, а шайба и голевой пас Андрея Свечникова принесли победу «Каролине».
Бойкот – дело привычное. ЧМ-2021 у Минска отобрали по старой методичке
Как хоккейный мир воспринял решение ИИХФ перенести белорусскую часть чемпионата мира в другую страну.
О чем поет «Спартак». От Глушакова до Хендрикса, но пока без Кокорина
Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс "проставился" песней после приезда на зимние сборы красно-белых. Под впечатлением от услышанного "Плеймейкер" решил вспомнить главных спартаковских "теноров" последних лет.
Новая РПЛ «12+12». Почему во второй этап стоило бы взять не 6, а 8 клубов
«Плеймейкер» делится своим мнением о появившемся в СМИ проекте новой структуры чемпионата России и предлагает свой немного скорректированный вариант реформы.
Деньги решают всё? Почему не только «Зенит», но и «Барса» с «Юве» должны выиграть свои чемпионаты
«Плеймейкер» провел финансовый аудит пяти ведущих европейских чемпионатов и Российской Премьер-Лиги за последние пять сезонов, чтобы выявить зависимость турнирных результатов команд от трансферных цен их футболистов.
Зверюга Хендрикс, иранский Гном Гномыч и «Катюша» аутентичная. «Телега едет»#3
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск третий.
Месси сорвался. Великий аргентинец проиграл Суперкубок и был удален за отмашку (видео)
"Барселона" дважды вела в счете в финале Суперкубка Испании благодаря голам Антуана Гризманна, но позволила "Атлетику" перевести игру в овертайм, в котором баски забили еще, а Лионель Месси схватил красную карточку.
С Акинфеевым будет работать тренер, дочка которого – крутая чемпионка. Ставка на красоту#5
Дмитрий Крамаренко отправился на первые зимние сборы ЦСКА в качестве нового тренера вратарей команды. А мы в традиционной рубрике представляем его дочь Лалу – трехкратную чемпинку мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика