Главный тренер «Айлендерс»: Варламов стал важным фактором нашей победы над «Бостоном»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц отметил игру российского вратаря Семена Варламова в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

«Он просто очень спокоен. Это самое главное. Если вы посмотрите на удачно играющих в лиге вратарей, то увидите, что они все спокойны. Они видят все в замедленном действии. Сегодня он стал важным фактором нашей победы. Особенно в начале, когда сделал важные сэйвы. Он просто успокоил нас и дал шанс», - цитирует Троца пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче против «Бостона» Варламов отразил все 27 бросков по своим воротам. Голкипер в двух матчах подряд на старте сезона сыграл «на ноль». 15 января российский вратарь помог своей команде разгромить «Рейнджерс» со счетом 4:0.