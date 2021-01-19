Капитан «Монреаля»: Романов великолепен. Он везде излучает тонну энергии

Капитан «Монреаля» Ши Уэбер поделился мнением о российском защитнике «Канадиенс» Александре Романове.

«Он просто не останавливается. Он великолепен и излучает тонну энергии везде - на льду, в раздевалке, в тренажерном зале», - цитирует Уэбера пресс-служба лиги.

Напомним, в матче против «Эдмонтона» Романов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Всего в текущем сезоне 21-летний защитник набрал 2 (1+1) очка в трех встречах при показателе полезности +1.