Федерация хоккея Белоруссии: Жаль, что ИИХФ стала жертвой политических игр

Председатель Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионата мира-2021.

«Нам жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира, а после - непосредственно по организации турнира. К сожалению, процедура, предусмотренная ИИХФ, не предусматривает возможности апелляции», - цитирует Баскова пресс-служба ФХБ.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно. Ряд крупных партнеров Федерации отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.