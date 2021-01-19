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19 января 13:23
автор: Юрий Нечаев

Федерация хоккея Белоруссии: Жаль, что ИИХФ стала жертвой политических игр

Минск лишился права на проведение чемпионата мира.

Председатель Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионата мира-2021.

«Нам жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира, а после - непосредственно по организации турнира. К сожалению, процедура, предусмотренная ИИХФ, не предусматривает возможности апелляции», - цитирует Баскова пресс-служба ФХБ.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно. Ряд крупных партнеров Федерации отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.

источник: ФХБ
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