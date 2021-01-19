В Белоруссии считают лишение Минска чемпионата мира безосновательным

Оргкомитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира выразил недоумение по поводу решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить столицу Белоруссии мирового первенства.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета министров Белоруссии говорится, что были выполнены все условия, которые перед организаторами поставила федерация.

«Профиль» сообщает, что решение лишить Минск права проведения чемпионата мира было принято в связи с невозможностью оказать условия безопасного пребывания для спортсменов, фанатов и официальных лиц. ИИХФ обеспокоена продолжающимися столкновениями оппозиционеров с силовыми структурами страны.

Напомним, акции протеста начались в августе прошлого года, после победы на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко.