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19 января 18:12

Рене Фазель: Пообещал, что помогу Белоруссии как можно быстрее провести чемпионат мира

В минувший понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что в Федерации хоккея Белоруссии сильно разочарованы решением ИИХФ.

- Конечно, я надеюсь, что бойкота чемпионата мира со стороны Федерации хоккея Белоруссии не будет. Пока они не собираются бойкотировать турнир, но я не могу ничего сказать по этому вопросу. Когда политика вмешивается в такие решения, то такое может произойти. И это очень плохо для спорта.

У меня был грустный диалог с Федерацией хоккея Белоруссии, они очень сильно разочарованы тем, что мы были вынуждены принять такое решение. Мне было очень сложно объяснить им, что у нас нет иного выбора, кроме как принять такое решение. Но я пообещал, что пока я в деле, я помогу им как можно быстрее провести чемпионат мира, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Отметим, что в ИИХФ заявили, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля Международной федерации. В ближайшее время в ИИХФ оценят возможность проведения соревнований в одном месте, чтобы упросить ситуацию с передвижением команд-участников в связи с пандемией коронавируса. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.

источник: ТАСС
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