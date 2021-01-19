Рене Фазель: ИИХФ нужно пару дней, чтобы решить вопрос с составом групп на предварительном этапе ЧМ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель допустил возможность изменения состава групп на предварительном этапе чемпионата мира.

- Может ли быть изменен состав групп на предварительном этапе? Мы посмотрим. Нам нужно пару дней, чтобы решить этот вопрос. В него вовлечены ряд национальных федераций, с которыми мы должны поговорить. У нас есть проблема COVID-19, некоторые люди до сих пор этого не понимают.

Нам предстоит решить вопрос, смогут ли все сборные добраться до места проведения чемпионата мира. Особенно это касается американцев и канадцев. Это серьезный вопрос, им наверняка предстоит приехать заранее и пройти карантин, а промежуток между окончанием регулярного чемпионата НХЛ и чемпионатом мира небольшой, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Отметим, что в минувший понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой. В ИИХФ заявили, что чемпионат мира перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля Международной федерации. В ближайшее время в ИИХФ оценят возможность проведения соревнований в одном месте, чтобы упросить ситуацию с передвижением команд-участников в связи с пандемией коронавируса. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, в группе В – Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.