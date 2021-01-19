Министр спорта Московской области: Сегодня «Витязь» в матче с «Сибирью» сыграет со зрителями

В начале января Министерство физической культуры и спорта Московской области направило запрос в Роспотребнадзор на проведение матчей КХЛ и МХЛ со зрителями.

- Сегодня от Роспотребнадзора получили мнение, что с учетом рекомендаций федерального Роспотребнадзора, а именно при соблюдении социальной дистанции в полтора метра, можно проводить (матчи со зрителями в Московской области). С учетом этой социальной дистанции заполняемость арен составляет 20%. Сегодня такое разрешение мы дали тем профессиональным клубам, которые запрашивали его у нас. То есть сегодня «Витязь» в матче КХЛ будет играть со зрителями, - цитирует Терюшкова «РИА Новости».

Напомним, что запрет на посещение соревнований из-за коронавируса был введен с 21 октября прошлого года. 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Однако до сегодняшнего дня матчи чемпионатов КХЛ и МХЛ, а также игры баскетбольной Евролиги проводились без зрителей.

Добавим, что в чемпионате КХЛ выступают китайский «Куньлунь», принимающий своих соперников в Мытищах, подольский «Витязь» и омский «Авангард», играющий в Балашихе. В МХЛ в Мытищах играет «Атлант».