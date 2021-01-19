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19 января 19:08
автор: Юрий Нечаев

Два очка Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Трактор» (видео)

Встреча прошла в Челябинске.

«Трактор» на своем льду проиграл «Авангарду» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В составе победителей отличились Денис Зернов, Алексей Береглазов и Наиль Якупов. Две результативные передачи в активе Ильи Ковальчука. У хозяев шайбы на счету Вячеслава Основина и Ника Бэйлена.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 64 очка в 48 матчах. «Трактор» расположился на шестой позиции. У челябинцев 55 очков после 47 игр.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск) - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Зернов (Ковальчук), 0:53 - 0:1. Береглазов (Дедунов), 11:08 - 0:2. Якупов (Ковальчук, Чудинов), 21:11 - 0:3. Основин (бол., Гика, Кравцов), 39:56 - 1:3. Бэйлен (Седлак, Гика), 44:17 - 2:3.

Вратари: Вилл - Бобков.

источник: «Советский спорт»
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