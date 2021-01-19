«Металлург» на своем льду обыграл «Локомотив» (видео)

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Григорий Дронов (38), Максим Карпов (48) и Архип Неколенко (57), у ярославской команды точным броском отличился Антон Ландер (22).
После этой встречи «Металлург» набрал 61 очко и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 63 очка, занимает на «Западе» третье место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» – «Локомотив» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)