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19 января 19:14

«Металлург» на своем льду обыграл «Локомотив» (видео)

Ярославская команда потерпела второе поражение кряду.

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Григорий Дронов (38), Максим Карпов (48) и Архип Неколенко (57), у ярославской команды точным броском отличился Антон Ландер (22).

После этой встречи «Металлург» набрал 61 очко и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 63 очка, занимает на «Западе» третье место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Металлург» – «Локомотив» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Прохоркин (Кошелев, Яковлев), 13:25 - 1:0. Ландер (Каюмов), 21:55 - 1:1 (мен), Дронов (Хольм, Швырев), 37:09 - 2:1. Карпов (Мозякин, Нестрашил), 47:58 - 3:1. Неколенко (Коробкин), 56:07 - 4:1.

Вратари: Олкинуора – Коновалов.

источник: «Советский спорт»
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