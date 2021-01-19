«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью» (видео)

Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Алексеев (25-я минута), Маркус Гранлунд (29, 52) и Теэму Хартикайнен (31), у череповецкой команды точными бросками отличились Кирилл Капустин (11) и Адам Лишка (28).
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 62 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 52 очка, занимает на «Западе» седьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Северсталь» – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)