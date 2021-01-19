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19 января 20:31

Андрей Скабелка: «Металлург» ровно отыграл три периода, чего не хватило нам

Ярославская команда потерпела второе поражение кряду.

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение команды в гостевом матче с «Металлургом» (1:4).

- Вторую игру на выезде мы довольно так беззубо и без моментов выглядим в атаке. При этом начали допускать большое количество ошибок в обороне, которые приводят к пропущенным голам. Магнитогорск ровно отыграл три периода, чего не хватило нам, - цитирует Скабелку пресс-служба «Металлурга».

После этой встречи «Металлург» набрал 61 очко и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 63 очка, занимает на «Западе» третье место.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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