Юхо Олкинуора: Нравится, что в конце регулярки «Металлург» показывает такую игру

Вратарь «Металлурга» прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Локомотивом» (4:1).

- Отличная игра, как и матч накануне. Мне нравится, как мы смотримся командно сейчас. Нравится, что в нужный момент сезона мы сплотились и в конце регулярки показываем такую игру, - цитирует голкипера пресс-служба «Металлурга».

После этой встречи «Металлург» набрал 61 очко и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 63 очка, занимает на «Западе» третье место.