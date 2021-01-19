Билл Питерс: Игра вышла из-под нашего контроля во втором периоде

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги выездного матча матча против СКА (1:3).

- К сожалению, игра вышла из-под нашего контроля во втором периоде, когда мы дважды пропустили в меньшинстве. После этого игра была под контролем уже соперника. Пытались изменить ход матча, но не получилось, - цитирует Питерса пресс-служба СКА.

Добавим, что после этой встречи клуб из Санкт-Петербурга набрал 64 очка в 48 играх и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 59 очков после 48 игр и пятая позиция на «Востоке».