Дмитрий Кугрышев: Результат в матче с «Северсталью» сделало наше первое звено

Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал волевую победу команды в матче против «Северстали» (4:2).

- «Северсталь» - агрессивная команда. Мы начали не так, как хотели, и потом уже перестроились и выиграли. Как обычно, наше первое звено сделало результат: провели хорошую игру и забили четыре гола, - приводит слова Кугрышева пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что после этой встрчеи «Салават Юлаев» набрал 62 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 52 очка, занимает на «Западе» седьмое место.