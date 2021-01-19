«Торпедо» на своем льду разгромило «Нефтехимик» (видео)

«Торпедо» на своем льду нанесло поражение «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:1.

В составе нижегородского клуба заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (12-я минута), Дамир Жафяров (15), Семен Ручкин (16), Артем Михеев (17), Антон Шенфельд (22), Энди Мили (27) и Джастин Клус (42), у нижнекамской команды отличился Марат Хайруллин (4).

После этой встречи «Торпедо» набрало 56 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 30 очков, занимает на «Востоке» 11-е место.

Добавим, что еще в одном матче игрового дня «Куньлунь» на своем льду уступил «Амуру» со счетом 2:3.

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