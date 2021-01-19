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19 января 21:37

«Ак Барс» дома проиграл рижскому «Динамо» (видео)

Команда из Латвии прервала свою серию из пяти поражений подряд.

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме вырвали победу у «Ак Барса» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе латвийской команды заброшенными шайбами отметились Янис Шваненбергс (2-я минута), Рис Скарлетт (5), Рихард Букартс (48) и Геннадий Столяров (55), у казанского клуба отличились Илья Сафонов (2, 4) и Артем Лукоянов (35, 57).

В овертайме точны бросок на свой счет записал Джей Си Липон (65).

После этой игры «Ак Барс» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 23 очками занимает последнее место на «Западе».

Добавим, что еще в одном матче игрового дня «Витязь» на своем льду взял верх над «Сибирью» со счетом 3:1.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» - «Динамо» (Рига) – 4:5 (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шваненбергс (Мамчицс, Букартс), 01:10 - 0:1. Сафонов (Журавлев, Юдин), 01:26 1:1. Сафонов (Педан, Галимов), 03:18 - 2:1. Скарлетт (Липон, Букартс), 04:42 - 2:2 (бол). Лукоянов (Зарипов, Глухов), 34:30 - 3:2. Букартс (Дзиеркалс, Скарлетт), 47:34 - 3:3 (бол). Столяров (Скарлетт, Зырянов), 54:51 - 3:4. Лукоянов (Зарипов), 56:01 - 4:4. Липон (Индрашис, Майоне), 64:52 - 5:4.

Вратари: Билялов, Рейдеборн – Налимов.

источник: «Советский спорт»
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