«Ак Барс» дома проиграл рижскому «Динамо» (видео)

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме вырвали победу у «Ак Барса» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе латвийской команды заброшенными шайбами отметились Янис Шваненбергс (2-я минута), Рис Скарлетт (5), Рихард Букартс (48) и Геннадий Столяров (55), у казанского клуба отличились Илья Сафонов (2, 4) и Артем Лукоянов (35, 57).

В овертайме точны бросок на свой счет записал Джей Си Липон (65).

После этой игры «Ак Барс» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 23 очками занимает последнее место на «Западе».

Добавим, что еще в одном матче игрового дня «Витязь» на своем льду взял верх над «Сибирью» со счетом 3:1.