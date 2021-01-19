Томи Ламса: Встреча с «Северсталью» сложилась непросто, так как мы и предполагали

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги домашнего матча с «Северсталью» (4:2).

- Если говорить о сопернике, то отмечу их агрессивную игру в прессинг. Понимали, что из-за того, что у нас до этого матча была непростая выездная серия, у нас нет той самой энергии, которая необходима в таких играх, поэтому встреча сложилась непросто, так как мы и предполагали, - передает слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой встрчеи «Салават Юлаев» набрал 62 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 52 очка, занимает на «Западе» седьмое место.