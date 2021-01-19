Дмитрий Квартальнов: Вроде и забили четыре гола, но пропустили очень много

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против над рижского «Динамо» (4:5 ОТ).

- Что сказать? Конечно, мы огорчены этим поражением. Пропустили очень много шайб, немножко недорабатывали. Вроде и забили четыре гола, но пропустили очень много. Слабо сыграли в обороне, - цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 23 очками занимает последнее место на «Западе».