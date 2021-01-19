Петерис Скудра: С «Ак Барсом» получился хороший, азартный матч

Главный тренер «Динамо» Рига Петерис Скудра прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против над «Ак Барса» (5:4 ОТ).

– Получился хороший, азартный матч. Сегодня мы с первых смен были готовы сражаться. Спасибо ребятам – после безобразного первого периода в Нижнекамске они поняли, что нельзя так выходить на матч против любой команды. Сегодня все были готовы играть и не бояться играть. Весь матч мы держали хороший уровень, не было провальных отрезков, наверное, это стало главной причиной победы в концовке, – приводит слова Скудры пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 23 очками занимает последнее место на «Западе».