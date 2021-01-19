Дэвид Немировски: Начали активно действовать только после пропущенного гола

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал крупную победу над «Нефтехимиком» (7:1).

– Хорошая игра. Начали ее неудачно, соперник давил в нашей зоне, мы пропустили гол. После этого начали активно действовать, держали шайбу в чужой зоне, забили красивые голы и довели игру до победы. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, после которого – серьезный выезд. Будем к нему готовиться, – приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».

После этой встречи «Торпедо» набрало 56 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 30 очков, занимает на «Востоке» 11-е место.