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19 января 23:44

Вячеслав Буцаев: В первые пять минут матча ничто не предвещало такого итога

Нижнекамская команда потерпела третье поражение в пяти последних встречах регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча против «Торпедо» (1:7).

- Кроме как поздравить соперника с победой, наверное, и сказать больше нечего. Да, по статистике, возможно, мы сегодня и перебросали соперника. Но самая главная статистика – это счет на табло. Остальное не имеет влияния на общий результат. Мы неплохо провели начало, и в первые пять минут ничто не предвещало такого итога, - приводит слова Буцаева пресс-служба «Торпедо».

После этой встречи «Торпедо» набрало 56 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 30 очков, занимает на «Востоке» 11-е место.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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