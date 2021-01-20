«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Малкин забросил шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон» завершился в пользу хозяев – 5:4 ОТ.

В составе победителей отличились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин и Сидни Кросби, забросивший шайбу в овертайме. У «столичных» это сделали Том Уилсон, оформивший дубль, а также Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей, а защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов получил двухминутное удаление.

Таким образом, «Пингвинз» выиграли второй матч кряду, а «Кэпиталз» проиграли во втором матче подряд.

23 января «Вашингтон» примет «Баффало», а «Питтсбург» в тот же день сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».