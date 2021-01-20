«Рейнджерс» проиграли второй матч кряду, уступив «Нью-Джерси. Панарин набрал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» завершился победой гостей – 4:3.

В их составе лучшим оказался Джек Хьюз, оформивший дубль. Также отличились Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. У проигравших по шайбе забросили Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Филип Хитил.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Его партнер по команде – нападающий Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев начал игру с первых минут и пропустил четыре шайбы, после чего уступил место Игорю Шестеркину.

Таким образом, его команда проиграла второй матч в новом сезоне, а «дьяволы» одержали вторую победу подряд.