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20 января 06:25
автор: Артур Гичунцев

«Рейнджерс» проиграли второй матч кряду, уступив «Нью-Джерси. Панарин набрал два очка

Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» завершился победой гостей – 4:3.

В их составе лучшим оказался Джек Хьюз, оформивший дубль. Также отличились Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. У проигравших по шайбе забросили Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Филип Хитил.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Его партнер по команде – нападающий Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев начал игру с первых минут и пропустил четыре шайбы, после чего уступил место Игорю Шестеркину.

Таким образом, его команда проиграла второй матч в новом сезоне, а «дьяволы» одержали вторую победу подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Питтсбургом», а «Нью-Джерси» встретятся на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе игры пройдут 23 января.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Голы: 0:1 – 1 Зэйджак (Суббан, Вуд); 1:1 – 22 Крайдер (Фокс, Панарин); 1:2 – 24 Хьюз (Шарангович, Смит); 1:3 – 28 Хьюз; 2:3 – 32 Зибанежад (Панарин, Фокс); 2:4 – 36 Вуд (Палмиери, Хьюз); 3:4 – 47 Хитил (Бучневич, Ди Джузеппе).

источник: «Советский спорт»
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