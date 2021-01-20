«Флорида» победила «Чикаго», Бобровский оформил 29 сэйвов

«Флорида» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ, одолев соперника в овертайме – 5:4 ОТ.

В составе победителей дважды отличился Картер Вераге, а Патрик Хернквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано забросили по шайбе. У «Блэкхокс» дубль оформил Доминик Кубалик. Также ворота «пантер» поразили Патрик Кейн и Филипп Курашев.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

Таким образом, его команда одержала вторую победу кряду, а «Чикаго» уступил в четвертом поединке подряд.

22 января «пантеры» сыграют в гостях с «Каролиной», а «Чикаго» в тот же день примет «Детройт».