Кузнецов – о матче с «Питтсбургом»: «Вашингтон» заслужил два очка, мы немного расстроены

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался после матча с «Питтсбургом» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сегодня у нас был неплохой шанс взять два очка. Если вы об этом спросите меня завтра, возможно, я буду чуть более доволен, чем сейчас.

Вы знаете, всегда тяжело проигрывать, в обеих играх мы уступили не в основное время. Думаю, матчи были примерно равные. Считаю, что сегодня мы тоже заслужили два очка. Поэтому мы сейчас немного расстроены этим всем», – цитирует Кузнецова Sport24.ru.

Добавим, что 23 января «Вашингтон» примет «Баффало», а «Питтсбург» в тот же день сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».