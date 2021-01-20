«Я должен быть лучше». Бобровский высказался после победы над «Чикаго»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский дал комментарий после победы над «Чикаго» (5:4 ОТ).

«Я должен быть лучше, собираюсь стать лучше. Я должен исправить некоторые ошибки. Но, опять же, все дело в победе. Думаю, два очка мы набрали совместными усилиями.

Буллит Кейна? Моей главной задачей было дождаться, пока он сделает первый ход. Я допустил пару ошибок, но в сложившихся обстоятельствах считаю, что это была хорошая игра. Самое главное, мы победили», – цитирует голкипера Sport24.ru.

22 января «пантеры» сыграют в гостях с «Каролиной», а «Чикаго» в тот же день примет «Детройт».