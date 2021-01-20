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20 января 08:54
автор: Артур Гичунцев

«Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес Кингз»

Таким образом, «короли» потерпели третье поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе отличились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. У гостей по шайбе забросили Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отыграл 11 минут и 54 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1». Также в его активе три броска.

Добавим, что 22 января командам предстоит провести еще один матч. Он стартует в 6.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо» – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 3 Саад (Маккиннон, Калверт); 0:2 – 34 Тэйвс (Донской, Жирар); 0:3 – 36 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон); 1:3 – 47 Атанасиу (Андерсон, Копитар); 2:3 – 54 Кемпе (Даути, Копитар).

источник: «Советский спорт»
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