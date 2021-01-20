«Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес Кингз»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе отличились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. У гостей по шайбе забросили Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отыграл 11 минут и 54 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1». Также в его активе три броска.

Добавим, что 22 января командам предстоит провести еще один матч. Он стартует в 6.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат