Два матча «Каролины» и «Флориды» перенесены из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила о переносе двух матчей регулярного чемпионата с участием «Каролины» и «Флориды».

«Ураганы» и «пантеры» должны были провести в Роли два матча подряд 21 и 23 января, однако в данный момент пять игроков «Каролины» по-прежнему находятся в списке зараженных COVID-19.

Все тренировочные зоны «Харрикейнз» остаются закрытыми для игроков до дальнейшего уведомления.

Новые даты матчей будут объявлены позднее.

Во вторник в протокольный список COVID-19 были помещены форварды «Каролины» Уоррен Фогель, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Тейво Теравайнен, а также защитник Джейкоб Славин. Из-за этого «Харрикейнз» не удалось провести выездную встречу против «Нэшвилла».