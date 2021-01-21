Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов пропустят несколько матчей из-за нарушения протокола Covid-19

Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов оказались в списке игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за нарушения протокола лиги о коронавирусе.

Пресс-служба «Кэпиталс» сообщает, что хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения.

«Наш тренерский штаб невероятно усердно работал над созданием безопасных условий для игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением хоккеистов собраться в одном гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью их соблюдают», - говорится в заявлении столичного клуба.

В текущем сезоне «Вашингтон» провел четыре матча, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. 23 января «Кэпиталс» сыграют с «Баффало».