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21 января 06:29
автор: Юрий Нечаев

Овечкин принес извинения за нарушение медицинского протокола НХЛ

Форвард пропустит несколько матчей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принес извинения за то, что нарушил медицинский протокол НХЛ, введенный в связи с пандемией коронавируса.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», - цитирует россиянина клубная пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские легионеры «Вашингтона» Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов оказались в списке игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за нарушения протокола лиги о коронавирусе. Хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения.

В текущем сезоне «Вашингтон» провел четыре матча, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. В активе Овечкина 5 (1+4) набранных очков.

23 января «Кэпиталс» сыграют с «Баффало».

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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