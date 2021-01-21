Овечкин принес извинения за нарушение медицинского протокола НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принес извинения за то, что нарушил медицинский протокол НХЛ, введенный в связи с пандемией коронавируса.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», - цитирует россиянина клубная пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские легионеры «Вашингтона» Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов оказались в списке игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за нарушения протокола лиги о коронавирусе. Хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения.

В текущем сезоне «Вашингтон» провел четыре матча, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. В активе Овечкина 5 (1+4) набранных очков.

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