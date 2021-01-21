Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов смогут сыграть в ближайшем матче «Вашингтона»

Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов смогут принять участие в ближайшем матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает канадский телеканал TSN, хоккеисты, скорее всего, пропустят несколько тренировок «Кэпиталс», но получат разрешение выйти на лед в игре против «Баффало», которая состоится 23 января.

Напомним, ранее стало известно о том, что Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов оказались в списке игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за нарушения протокола лиги о коронавирусе. Хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения.

В текущем сезоне «Вашингтон» провел четыре матча, в которых одержал две победы и потерпел два поражения.