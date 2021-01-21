«Миннесота» в гостях обыграла «Анахайм», Капризов отличился результативной передачей

Хоккеисты «Миннесоты» одержали гостевую победу над «Анахаймом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе «Уайлд» голами отметились Райан Хартман (14-я минута), Ник Бонино (26) и Йоэль Эрикссон (42). «Дакс» ответили результативными бросками Николя Делорье (29) и Кэма Фаулера (33).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов стал автором одной голевой передачи. Всего он провел на льду 16 минут 52 секунды и завершил игру с показателем полезности «+1». Форвард набрал уже 5 (1+4) очков в первых четырех встречах чемпионата.

Отметим, что «Миннесота» смогла взять реванш за поражение трехдневной давности, когда они уступили со счетом 0:1. Они набрали шесть очков и поднялись на вторую строчку Западного дивизиона. На счету «Анахайма» три очка и промежуточное седьмое место.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи дома – 23 января «Миннесота» сыграет против «Сан-Хосе», а «Дакс» в тот же день примут у себя «Колорадо».