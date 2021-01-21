Форвард «Монреаля» Тоффоли признан первой звездой дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил о том, что нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли стал лучшим игроком прошедшего дня.

В игре с «Ванкувером» (5:6 Б) 28-летний канадец забросил три шайбы. К сожалению, этого не хватило для победы, однако его команда сохранила первое место в турнирной таблице Северного дивизиона.

Второй звездой стал защитник «Вегас Голден Найтс» Ши Теодор, оформившего дубль в матче с «Аризоной» (5:2). Третьей звездой признан нападающий «Ванкувера» Бо Хорват – на его счету два гола и один ассист в победной игре с «Монреалем».