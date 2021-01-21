ИИХФ не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира вместе с Латвией

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель, что его организация не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года вместе с Латвией.

«У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, – рассказал Фазель в интервью ТАСС. – В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам. У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией. У Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла.

Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира – это дает им большое преимущество перед Литвой. Премьер-министр Литвы поняла нашу позицию. Она сказала, что Литва готова помочь, если у ИИХФ будут какие-то трудности».

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Изначально планировалось, что турнир примут Минск и Рига, но Белоруссия в понедельник 18 января была лишена права на проведение матчей ЧМ.