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21 января 15:45
автор: Виктор Шарафудинов

ИИХФ не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира вместе с Латвией

В понедельник Белоруссия была лишена права на проведения матчей предстоящего турнира.

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель, что его организация не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года вместе с Латвией.

«У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, – рассказал Фазель в интервью ТАСС. – В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам. У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией. У Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла.

Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира – это дает им большое преимущество перед Литвой. Премьер-министр Литвы поняла нашу позицию. Она сказала, что Литва готова помочь, если у ИИХФ будут какие-то трудности».

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Изначально планировалось, что турнир примут Минск и Рига, но Белоруссия в понедельник 18 января была лишена права на проведение матчей ЧМ.

источник: ТАСС
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