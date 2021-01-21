«Автомобилист» на своем льду уступил «Северстали» (видео)

Хоккеисты «Северстали» обыграли «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Никита Гуслистов (4-я, 6-я и 14-я минуты), Владислав Провольнев (25) и Александр Петунин (41, 53), у екатеринбургского клуба отличились Питер Холланд (48), Алексей Василевский (49) и Брукс Мэйсек (56).
После этой игры «Северсталь» набрала 54 очка в 48 матчах и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 59 очками после 49 встреч занимает пятое место на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» – «Северсталь» – 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)