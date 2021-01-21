Дубль Мозякина помог «Металлургу» дома обыграть рижское «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» на своей площадке обыграл рижское «Динамо» с результатом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3).

После первого периода команда Ильи Воробьева вела 3:0. На 55-й секунде встречи счет открыл Тейлор Бек, на четвертой минуте 39-летний Сергей Мозякин реализовал большинство, а на 17-й отличился Николай Прохоркин.

В третьем периоде на 43-й минуте Микс Индрашис «размочил» счет. На это «Металлург» ответил голом Николая Кулемина на 46-й, но затем магнитогорцы пропустили еще две шайбы. На 47-й минуте Рихард Букартс реализовал большинство, а на 56-й автором третьего гола рижан стал Геннадий Столяров.

Тем не менее, «Металлург» набрал два очка, одержав четвертую победу подряд. За 38 секунд до конца встречи Мозякин оформил дубль, направив шайбу в пустые ворота.

Магнитогорский клуб поднялся на третье место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 матчах. У «Салавата Юлаева» столько же после 50 встреч, но у «Металлурга» больше побед в основное время.