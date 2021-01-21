«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Хоккеисты «Трактора» обыграли «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе челябинской команды заброшенной шайбой отметился Томаш Гика (1-я минута), в составе уфимского клуба отличился Сакари Маннинен (37).
В овертайме победу «Тратору» принес точный бросок Понтуса Оберга (65).
После этой игры «Трактор» набрала 57 очков в 48 матчах и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 63 очками после 50 встреч занимает четвертое место на «Востоке».
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