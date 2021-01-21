Рижское «Динамо» в седьмой раз подряд не попало в плей-офф

Сегодня 21 января рижское «Динамо» проиграло в гостях у магнитогорского «Металлурга» с результатом 3:5 и потеряло даже теоритические шансы на выход в плей-офф.

Латвийский клуб занимает последнее 11-е место в Западной конференции, набрав 23 очка в 47 встречах и одержав лишь восемь побед.

Рижане в седьмой раз подряд не смогли пробиться в Кубок Гагарина. Прошлый раз «Динамо» принимало участие в плей-офф в 2014 году, когда уступило донецкому «Донбассу» в первом раунде по итогам семи матчах (3-4).

Лучший результат рижской команды в КХЛ – выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2010 и 2011 годах.