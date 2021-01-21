Супруга Овечкина раскритиковала НХЛ после наказания хоккеиста за нарушение ковид-протокола

Анастасия Овечкина, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировала решение НХЛ наказать клуб и ее мужа за нарушение ковид-протокола.

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере, конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам, конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков. А также, они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты.

Вирус действует сугубо в номере отеля! Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, и еще тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител», – написала супруга игрока в своем Instagram.

Добавим, что за инцидент с участием Овечкина «Вашингтон» выплатит штраф 100 тысяч долларов. Вместе с ним в список недоступных хоккеистов лига поместила Кузнецова, Орлова и Самсонова.