Дубль Бикмуллина помог «Нефтехимику» обыграть «Куньлунь»

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах уступил «Нефтехимику» с результатом 5:6 (2:1, 2:4, 1:1).
Словацкий нападающий Либор Гудачек гостей открыл счет на четвертой минуте, но далее китайский клуб добился перевеса 3:1. Глеб Шашков отличился в формате четыре на четыре на 12-й минуте, Сергей Монахов стал автором гола на 15-й, а Итан Верек реализовал большинство на 21-й.
Тем не менее, к середине встречи «Нефтехимик» уже выигрывал, забросив три шайбы за три минуты и 43 секунды. Ворота Джереми Смита поразили Рафаэль Бикмуллин, Марат Хайруллин и Алексей Волгин (в большинстве).
После этого главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев заменил Смита на Дмитрия Шикина, а спустя 18 секунд после гола Волгина счет стал 4:4 после броска Спенсера Фу.
На 33-й минуте Бикмуллин вновь вывел «Нефтехимик» вперед, реализовав большинство, но в третьем периоде «Куньлунь» опять отыгрался. На 47-й минуте автором гола стал Войтцех Мозик.
Победу команде из Нижнекамска в итоге принесла заброшенная шайба Михаила Сидорова на 55-й минуте.
«Нефтехимик» и «Куньлунь» замыкают таблицу Восточной конференции. Нижнекамцы занимают 11-е место, набрав 32 очка в 48 встречах, а пекинский клуб – 12-е, имея 30 очков после 46 игр.
25 января «Куньлунь» сыграет в гостях с «Витязем». 26 января состоится матч «Сибирь» – «Нефтехимик».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:6 (2:1, 2:4, 1:1)
Голы: Гудачек, 03:06 – 0:1. Шашков (Спроул), 11:34 (4 на 4) – 1:1. Монахов (Николишин, Лазарев), 14:07 – 2:1. Верек (Спроул, Фрэм), 20:59 (в большинстве) – 3:1. Бикмуллин (Брынцев, Попугаев), 25:59 – 3:2. Хайруллин (Брынцев, Осипов), 26:54 – 3:3. Волгин (Порядин, Сидоров), 29:42 (в большинстве) – 3:4. Фу (Шустр), 30:00 – 4:4. Бикмуллин (Волгин, Галузин), 32:30 (в большинстве 4 на 3) – 4:5. Мозик (Торопченко, Монахов), 46:08 – 5:5. Сидоров (Буцаев, Чивилев), 54:09 – 5:6.
Вратари: Смит (00:00 – 29:42), Шикин (29:42 – 60:00) – Иванников.