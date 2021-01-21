Дубль Бикмуллина помог «Нефтехимику» обыграть «Куньлунь»

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах уступил «Нефтехимику» с результатом 5:6 (2:1, 2:4, 1:1).

Словацкий нападающий Либор Гудачек гостей открыл счет на четвертой минуте, но далее китайский клуб добился перевеса 3:1. Глеб Шашков отличился в формате четыре на четыре на 12-й минуте, Сергей Монахов стал автором гола на 15-й, а Итан Верек реализовал большинство на 21-й.

Тем не менее, к середине встречи «Нефтехимик» уже выигрывал, забросив три шайбы за три минуты и 43 секунды. Ворота Джереми Смита поразили Рафаэль Бикмуллин, Марат Хайруллин и Алексей Волгин (в большинстве).

После этого главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев заменил Смита на Дмитрия Шикина, а спустя 18 секунд после гола Волгина счет стал 4:4 после броска Спенсера Фу.

На 33-й минуте Бикмуллин вновь вывел «Нефтехимик» вперед, реализовав большинство, но в третьем периоде «Куньлунь» опять отыгрался. На 47-й минуте автором гола стал Войтцех Мозик.