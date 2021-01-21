СКА в гостях одержал победу над «Витязем»

В регулярном чемпионате КХЛ подмосковный «Витязь» на своем льду проиграл петербургскому СКА с результатом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Защитник гостей Игорь Ожиганов открыл счет на 8-й минуте, а на 27-й «Витязь» отыгрался в меньшинстве. Захар Бардаков в меньшинстве поразил ворота Магнуса Хелльберга.
Тем не менее, победа все-таки досталась команде Валерия Брагина. На 46-й минуте отличился Василий Подколзин, а Ожиганов в свою статистику результативную передачу.
На последней минуте Йоонас Кемппайнен направил шайбу в пустые ворота хозяев.
СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 66 очков в 49 матчах.