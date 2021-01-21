«Ак Барс» по буллитам проиграл «Локомотиву» (видео)

Хоккеисты «Ак Барса» в серии буллитов уступили «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

В основное время встречи в составе казанского клуба заброшенными шайбами отличились Виктор Тихонов (9-я минута, бол), Патрис Кормье (28) и Найджел Доус (57, бол). У ярославской команды отличились Артур Каюмов (22), Артем Ильенко (27) и Владимир Ткачев (60).

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Локомотива»: решающий бросок на свой счет записал Егор Аверин (65).

После этой игры «Ак Барс» набрал 76 очков в 49 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 65 очков после 48 матчей, занимает на «Западе» третье место.

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