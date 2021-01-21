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21 января 21:48

«Ак Барс» по буллитам проиграл «Локомотиву» (видео)

Казанская команда потерпела второе поражение в чемпионате подряд.

Хоккеисты «Ак Барса» в серии буллитов уступили «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

В основное время встречи в составе казанского клуба заброшенными шайбами отличились Виктор Тихонов (9-я минута, бол), Патрис Кормье (28) и Найджел Доус (57, бол). У ярославской команды отличились Артур Каюмов (22), Артем Ильенко (27) и Владимир Ткачев (60).

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Локомотива»: решающий бросок на свой счет записал Егор Аверин (65).

После этой игры «Ак Барс» набрал 76 очков в 49 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 65 очков после 48 матчей, занимает на «Западе» третье место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Локомотив» – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Тихонов (Доус, Мерфи), 08:20 - 1:0 (бол). Каюмов (Ландер, Пулккинен), 21:46 - 1:1. Ильенко (Мисюль, Алексеев), 26:45 - 1:2. Кормье (Песонен, Педан), 27:39 - 2:2. Доус (Кормье, Тихонов), 56:21 - 3:2 (бол). Ткачев (Петерссон, Коршков), 59:10 - 3:3. Аверин, 65:00 – 3:4 (бул).

Вратари: Рейдеборн – Паскуале.

источник: «Советский спорт»
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