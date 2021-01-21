«Барыс» на выезде всухую переиграл московское «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Барыса» переиграли московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Джесси Блэкер (16-я минута) и Павел Акользин (19).
Отметим, что голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 40 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.
После этой игры «Барыс» набрал 55 очков в 46 встречах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 61 очко после 48 матчей, занимает четвертое место на «Западе».
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