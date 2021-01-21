ЦСКА выиграл третий матч кряду, обыграв «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Амур» завершился в пользу армейцев – 3:2.

В их составе отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Кирилл Максимов. У проигравших по шайбе забросили Александр Шаров и Валентин Пьянов.

Таким образом, армейцы выиграли третий матч кряду и занимают первое место на «Западе», набрав 70 очков. В активе «Амура» – 45 очков и

Таким образом, красно-синие выиграли третий матч кряду и занимают первое место в таблице Западной конференции, набрав 75 очков. В активе хабаровского клуба – 40 очков и 10-я позиция на «Востоке».

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