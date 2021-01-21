«Сочи» прервал серию из семи поражений, одержав дома «сухую» победу над «Сибирью»

В регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» у себя дома обыграл «Сибирь» с результатом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Сергей Шмелев открыл счет на 17-й минуте, а еще две шайбы сочинцы забросили в концовке встречи. На 58-й минуте отличился Иван Мищенко, а за 55 секунд до конца основного времени пустые ворота гостей поразил Иван Руденков.

Вратарь «Сочи» Алексей Красиков впервые в нынешнем сезоне отыграл «на ноль».

«Сочи» занимает предпоследнее десятое место в Западной конференции, набрав 34 очка в 49 встречах. Команда Евгения Ставровского прервала серию из семи поражений.

«Сибирь» идет девятой на «Востоке», имея 44 очка после 49 встреч. В пяти последних играх команда Николая Заварухина потерпела четыре поражения.