Владимир Крикунов: Проспали начало матча с «Барысом», пропустили два гола

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Барысом» (0:2).

- Мы проспали начало матча, пропустили два гола. Со второго периода пришлось поставить Брызгалова. У Панкратова перелом пальца. Бились, боролись, атаковали много, но без голов. А без них матчи не выигрываются. Нападающие ничего не смогли сделать, - цитирует Крикунова пресс-служба московской команды.

Добавим, что после этой игры «Барыс» набрал 55 очков в 46 встречах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 61 очко после 48 матчей, занимает четвертое место на «Западе».