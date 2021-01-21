Юрий Михайлис: С «Динамо» здорово сыграли в обороне

Главный тренер «Барыса» прокомментировал победу команды в выездном матче с московским «Динамо» (2:0).

- Мы сегодня здорово сыграли в обороне, в средней зоне и зоне атаки у нас были моменты, когда мы могли еще увеличить счет. Первые шесть минут в начале второго периода возле наших ворот было очень жарко, соперник взвинтил темп, на три смены заперли нас в зоне, но благодаря нашему вратарю и обороне команда сыграла здорово, а после уже игра выровнялась, - цитирует Михайлиса пресс-служба московской команды.

Добавим, что после этой игры «Барыс» набрал 55 очков в 46 встречах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 61 очко после 48 матчей, занимает четвертое место на «Западе».