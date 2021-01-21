Валерий Брагин: Было понятно, что «Витязь» борется за плей-офф и будет играть от ножа

Главный тренер СКА прокомментировал победу в гостевом матче с «Витязем» (3:1).

- Очень непростой матч. Начали хорошо, забили гол. Во втором периоде пропустили необязательный гол в большинстве, после чего игра выровнялась, даже «Витязь» получил преимущество. Понятно было, что хозяева борются за плей-офф и будут играть от ножа. В нужный момент забили гол и довели матч до победы, - цитирует Брагина пресс-служба СКА.

Добавим, что СКА, набрав 66 очков в 49 матчах, расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», имея 49 очков после 48 встреч, занимает девятую строчку на «Западе».