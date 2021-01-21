Дмитрий Квартальнов: Хорошо, что сейчас у нас есть перерыв в чемпионате

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата против «Локомотива» (3:4 Б).

- Даже не знаю, с чего начать. Тяжелая игра для нас, много моментов не понравилось. Но самое главное, что не было движения, драйва, как мы обычно играем дома. Наверное, есть какие-то причины, мы подумаем, как с этим справиться. Хорошо, что сейчас у нас есть перерыв в чемпионате, закончился неплохой для нас отрезок, очень неплохой. К сожалению, две последние игры получились скомканными, не было энергии, но было много технического брака. И борьбу один в один много проигрывали. Такая была готовность сегодня, подумаем, - передает слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 76 очков в 49 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе 65 очков после 48 матчей, занимает на «Западе» третье место.